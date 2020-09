Calciomercato Milan, tris di colpi: Baiocchini dice tutto in diretta Sky!

Calciomercato Milan, ecco le piste che possono concretizzarsi negli ultimi giorni

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Tutto si decide nei prossimi 8 giorni: qualificazione ai gironi di Europa League e ultimi colpi di calciomercato. Manuele Baiocchini su Sky Sport ha rivelato importanti novità su ben tre calciatori in orbita rossonera. “Vedremo in questi ultimi giorni di mercato cosa succederà con Chiesa. Commisso ha dichiarato che tutto è possibile fino alla fine, lasciando di fatto aperta una possibilità per la cessione dell’esterno viola“. Il Milan ne è consapevole e sta aspettando di racimolare un tesoretto dalle cessioni di Paquetá e Krunic per tentare l’assalto al sogno di Pioli, il cui prezzo, inevitabilmente, scenderà.

Baiocchini poi si è espresso anche su altri due nomi caldi in casa rossonera: “Il Milan avanza per Hauge, attaccante del Bodo Glimt, cercando di dare più opzioni all’attacco di Pioli. Il club meneghino vuole rinforzarsi anche in difesa, soprattutto ora che è in piena emergenza. Oltre a Nastasic, si segue sempre Wesley Fofana del Saint Etienne, servono almeno 25 milioni di euro. Sarebbe un grande colpo in prospettiva, ha soli 19 anni, ma è da tempo nel giro delle nazionali francesi.” A tal proposito, sono arrivate dichiarazioni importanti dalla Francia.

Il suo allenatore Puel ha risposto nel post partita di Saint Etienne-Rennes (0-3) ad un giornalista che gli chiedeva se le prestazioni di Fofana fossero condizionate dal mercato: “Al momento è un po’ turbato, è normale”. Secondo Le 10 Sport, il Milan avrebbe da tempo un accordo di massima con l’entourage del calciatore. Bisognerà capire se Les Verts vorranno accontentare il ragazzo che sogna di spiccare il volo verso altri lidi. Sicuramente il difensore francese ha guadagnato posizioni nelle gerarchie di Maldini, può davvero essere il colpo delle ultime ore. Ma non è finita qui. Maldini prepara i botti finali: altri 5 colpi e una (grossa) sorpresa per chiudere il mercato! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA