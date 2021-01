Verso Cagliari-Milan: Saelemaekers potrebbe farcela, ancora assente Bennacer

MILANO – Archiviata la doppia sfida nel giro di 72 ore contro il Torino, il Milan può tirare un po’ il fiato prima del prossimo impegno, in programma fra cinque giorni. Lunedì 18 gennaio, infatti, la banda Pioli sarà ospite del Cagliari alla Sardegna Arena per il posticipo del diciottesimo turno di campionato, penultimo del girone d’andata. La squadra oggi ha il giorno libero e inizierà domani a preparare la partita in terra sarda. Mister Pioli ieri ha rilanciato Zlatan Ibrahimovic dal primo minuto, pur tenendolo in campo soltanto un tempo. Lo svedese dovrebbe quindi giocare titolare anche a Cagliari, dove invece sarà assente per squalifica Rafael Leao. Quest’ultimo era diffidato ed è stato ammonito nella scorsa giornata campionato; di conseguenza non ci sarà contro gli uomini di Eusebio Di Francesco. Ancora assente anche Ismael Bennacer, fermo ormai da un mese: la speranza è di riaverlo a disposizione per Milan-Atalanta del 23 gennaio. Chi invece potrebbe farcela per lunedì sera è Alexis Saelemakers. L’esterno belga ha accusato un problema muscolare al retto femorale della coscia sinistra nell’ultima partita del 2020, contro la Lazio, ma come riferisce il quotidiano Tuttosport è sulla via del recupero.

Alla Sardegna Arena riprenderà posto fra i pali Gigio Donnarumma dopo il turno di riposo in Coppa Italia e Calabria tornerà a fare il terzino destro, con Theo Hernandez sulla fascia opposta e la coppia Romagnoli-Kjaer al centro della difesa. A metà campo Kessié verrà affiancato da Tonali, mentre sulla trequarti ci sarà Hakan Calhanoglu. A destra ballottaggio fra Samuel Castillejo e Saelemaekers, con uno fra Brahim Diaz e Hauge sulla corsia mancina. Ancora nessuna novità, invece, per quel che riguarda Rade Krunic e Ante Rebic, entrambi risultati positivi al Covid-19. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<