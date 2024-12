Milan News – Esonero Fonseca, Pellegatti dà l’annuncio: “Vi dico che…”

La partita di Verona sarà un passaggio cruciale e fondamentale per il futuro prossimo del Milan. I rossoneri si giocheranno tantissimo in questa partita. Uscire dal Bentegodi con un risultato diverso dalla vittoria significherebbe allontanarsi in maniera pericolosissima dalle prime posizioni e dalla zona Champions. E non centrare la qualificazione alla prossima Champions League sarebbe a dir poco disastroso per il Milan, sia a livello di ambizioni e di immagine che a livello economico. Per questo le pressioni su Fonseca sono elevatissime in questo momento.