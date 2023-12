Il Milan valuta un grande colpo! Di Marzio: “Vi dico che…” / News

Inutile girarci intorno: il Milan ha bisogno di un ribaltone. Di una di quelle rivoluzioni che forse sono state rimandate per troppo tempo e che - come fa un tornado - non lasceranno scampo praticamente a nessuno degli attuali interpreti. Della serie: rimarrà in rossonero solo chi meriterà davvero di farlo. Ecco il motivo per cui, dopo Ibrahimovic, in molti si aspettano delle grosse novità anche relativamente al tecnico ma non solo. Il calciomercato di gennaio potrebbe infatti essere la giusta piattaforma per iniziare a ricostruire il Milan, probabilmente dalle fondamenta.