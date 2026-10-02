Nella giornata di ieri, alcuni giornali avevano espresso una possibilità su alcuni sviluppi riguardanti il futuro dello sponsor tecnico del Milan. Attualmente, la squadra rossonera utilizza Puma, un'associazione che dura ormai dal 2018. Il contratto terminerà nel 2028, segnando un decennio di collaborazione, ma si mormora che non ci sarà un rinnovo. Secondo le voci raccolte, il Milan sarebbe in contatto con Adidas, il che rappresenterebbe un ritorno a una vecchia alleanza. Questa informazione assume rilevanza anche considerando quanto riportato dal portale specializzato Footy Headlines, che ha fatto sapere che il gigante tedesco sta trattando con un importante club italiano.

Il Milan vorrebbe il ritorno di Adidas: il punto sull’accordo

Questa ipotesi su un potenziale accordo tra il Milan e Adidas è stata ulteriormente confermata oggi da diverse fonti, in particolare da Tuttosport. Il giornale ha annunciato: "Si tratta per il ritorno di Adidas". Un marchio che ha legato il suo nome al Milan, soprattutto per i trionfi ottenuti durante il precedente ventennio di collaborazione. Il quotidiano prosegue, affermando: "Il contratto con Puma scadrà nel 2028 e non verrà rinnovato".

Si tratta di scelte al di fuori del rettangolo verde ma che hanno sempre contraddistinto Gerry Cardinale. Nei momenti più difficili il numero uno di RedBird è riuscito ad avviare il progetto dello stadio, così come a riformulare da zero l’assetto societario del Milan. Sebbene i risultati siano ancora molto lontani sia in termini di bilancio che in termini di campo, far tornare Adidas sarebbe comunque un micro segnale. Si tratta di un marchio storico del Milan che ha affezionato tantissimi tifosi, nonché un’azienda che ha alle sue spalle un enorme fatturato.