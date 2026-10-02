Il commento di Gonçalo Ramos dopo il successo per 2-4 sul terreno di gioco danese dove ha brillato con un gol e un assist

Nonostante il forte clamore riguardo la questionee la notevole pressione di dover ricoprire il suo ruolo da attaccante,ieri sera non ha risentito di nulla e ha anzi offerto la sua migliore prestazione stagionale in Danimarca nella competizione di Nations League. Il giocatore del Milan si è fatto notare con un gol e un assist, e ha anche mostrato grande impegno nel gioco e nella fase di pressing, creando almeno altre tre occasioni da rete significative. Al termine della partita ha rilasciato dichiarazioni in zona mista ai microfoni di RTP.

Commento di Gonçalo Ramos dopo la sfida contro la Danimarca: "Il nuovo tecnico è di grande supporto, abbiamo idee più definite, sappiamo esattamente dove si trovano i nostri compagni, sia in fase difensiva sia in attacco, e questo è stato evidente nella partita di oggi e anche in quelle recenti. Stiamo progredendo giorno dopo giorno, è un processo continuo. Siamo estremamente contenti per il trionfo, ancora una volta su un campo difficile contro una squadra di valore, e ora dobbiamo continuare su questa strada. Giocare con una pressione alta? Mi piace molto questo stile, si sposa perfettamente con il mio modo di giocare. Abbiamo riconquistato palla in zone critiche; rubando palla nella metà campo avversaria ci avviciniamo sempre di più a segnare e a creare occasioni pericolose. "