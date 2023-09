Zola: “Il Milan sta dimostrando di essere una squadra importante”

Gianfranco Zola , intervenuto ai microfoni di Sky , ha parla così dell'inizio di stagione dell' Inter e del Milan : "L'Inter ha ripreso da dove aveva lasciato e si sta riproponendo. L'ho vista contro il Cagliari e mi ha impressionato, per qualità e padronanza del gioco. Ci sono anche altre realtà, la Serie A sta crescendo, ci sono tante squadre che giocano bene. Lo stesso Milan, derby escluso, sta dimostrando di essere una squadra importante".

Domani pomeriggio alle ore 18:30 il Milan di Stefano Pioli volerà in Sardegna per affrontare il Cagliari di Claudio Ranieri, mentre i cugini nerazzurri se la vedranno al Meazza contro il Sassuolo di Dionisi.

