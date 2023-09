Verso Cagliari-Milan: le probabili scelte di Pioli: cambia l’attacco

Domani il Milan sarà impegnato a Cagliari per affrontare la squadra di Ranieri nella sesta giornata di Serie A. Ecco la probabile formazione

Dopo la vittoria con il Verona, domani il Milan tornerà di nuovo in campo per la sesta giornata di campionato. Alle 18:30 i rossoneri affronteranno il Cagliariall'Unipol Domus, con l'obiettivo di rimanere in scia dell'Inter, impegnata in casa contro il Sassuolo.

Visti i tanti impegni ravvicinati, Piolifarà un po' di turnover. In porta ci sarà ancora Sportiello, anche se Maignan è recuperato e tornerà presto tra i pali. In difesa ci sarà Florenzi a destra, con il ritorno di Theo a sinistra, con la coppia centrale Thiaw-Tomori. A centrocampo Reijnders arretrerà per sostituire Krunic, ai suoi lati ci saranno Loftus-Cheek e Musah. In avanti Leao a sinistra, con Chukwueze a destra e Okafor centravanti.

La probabile formazione:

MILAN (4-3-3): Sportiello; Florenzi, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Reijnders, Musah; Chukwueze, Okafor, Leao. All.: Pioli.

