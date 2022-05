Ibra e la pazza idea per il futuro: lo svedese erede di Raiola?

Ecco come cambia lo scenario del futuro di Ibrahimovic. Pronto un posto nell'agenzia dello scomparso Mino Raiola.

Redazione Il Milanista

Arrivano importanti novità sul futuro dello svedese. Secondo quanto riporta Tuttosport la scomparsa di Mino Raiola ha aperto un nuovo scenario nel futuro di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese potrebbe entrare a far parte della One, l'agenzia che Raiola ha lasciato in gestione al cugino Vincenzo e all'avvocato Pimenta. Il ruolo del centravanti rossonero sarebbe quello di rappresentare l'agenzia, di essere una sorta di calamita per i nuovi assistiti e per trattenere quelli attualmente sotto contratto. La condizione fondamentale è che Ibra decida di lasciare il calcio giocato.

La questione del suo futuro resta aperta e, con molta probabilità, i dubbi verranno sciolti a fine stagione. Il campione svedese ha avuto una stagione alle prese con molti infortuni che non gli hanno permesso di esprimersi al meglio. L'arrivo di Investcorp vedrà il Milan protagonista nella prossima sessione estiva e tra le idee della dirigenza c'è anche quella di ringiovanire il reparto avanzato. Origi arriverà a parametro zero e Giroud dovrebbe restare, almeno per un altro anno. Inoltre, le indiscrezioni raccolte nelle ultime settimane ci dicono che i rossoneri potrebbero non fermarsi ad Origi. Dovrebbe arrivare anche un altro attaccante oltre al belga e per Ibra ci sarebbe poco spazio.

L'importanza dello svedese per il Milan va al di là del suo impatto sul campo; la sua leadership e la sua esperienza sono componenti fondamentali per tutto il gruppo di Stefano Pioli. Le opzioni per il suo futuro erano sempre state due: rinnovo a cifre ridotte per un altro anno o un posto dirigenziale nei rossoneri (si vocifera di un possibile contratto già pronto a Casa Milan per un posto dietro alla scrivania). Queste due opzioni restano valide ma il nuovo scenario rappresenta un'opportunità che Ibra potrebbe seriamente prendere in considerazione, specialmente per il rapporto profondo che si era creato con Mino Raiola. Ma parlando di mercato, il borsino aggiornato degli obiettivi rossoneri, da Osimhen a Dybala<<<