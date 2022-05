Mercato Milan / Osimhen al 45%, Origi sfiora il 90% e con il Lille…

Investcorp stanzierà 300 milioni di euro per il mercato della prossima stagione. L'approdo del fondo del Bahrein è sempre più vicino e i rossoneri cominciano a pensare in grande per il futuro. Le strategie non cambieranno, le idee di Maldini e Massara sono state vincenti e hanno reso di nuovo competitivo il Milan. I due addetti ai lavori del club di Via Aldo Rossi rappresentano presente e futuro del club meneghino.