Zenga: “Donnarumma ha sbagliato e lo sa. Il calcio si è livellato”

Sabato l' Italia non è andata oltre il pareggio in casa della Macedonia del Nord . Dopo il gol di Immobile infatti, è arrivato il pareggio di Bardhi su punizione, con l'ex Milan Gianluigi Donnarumma non esente da colpe. Intervistato dal Corriere dello Sport, Walter Zenga ha parlato dell'ex portiere rossonero delle difficoltà della Nazionale.

Sul pareggio degli Azzurri: "Il calcio si è livellato molto. E certo, se entra in campo Gnonto, che nel Leeds non trova posto, qualche problemino ce l’abbiamo. Voglio dire che Spalletti non può cambiare l’Italia in cinque giorni. Per adesso ha puntato sui più esperti. Poi farà il suo gruppo. Non dimentichiamo che in Macedonia mancavano Chiesa e Pellegrini. Non sono comprimari".