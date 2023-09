Sacchi: “L’Italia ha fatto diventare grande la Macedonia del Nord”

L'ex tecnico del Milan, a La Gazzetta dello Sport, ha parlato della partita di ieri in cui l'Italia ha pareggiato con la Macedonia del Nord

Arrigo Sacchi, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato della Nazionale. Il commento al pareggio con la Macedonia del Nord: "Spalletti non ha nessuna colpa per questo pareggio. Ma la realtà è che l'Italia, ancora una volta, è riuscita a far diventare grande la Macedonia del Nord. Questo non è ammissibile".

L'analisi tattica: "Gli attaccanti non si sono mossi bene, i centrocampisti idem. E i difensori, in fase d'impostazione hanno toccato troppe volte il pallone per poi fare un passaggio di tre metri. Inoltre: troppi lanci e mancanza di filtro in mezzo come testimoniano i 4 o 5 contropiedi subiti. All'inizio il ritmo è aumentato, ma dopo il vantaggio ci siamo chiusi. Non è così che si deve fare".

Cosa è mancato: "Il coordinamento. Non c'era un'idea di gioco, uno stile. Il problema è che far funzionare i meccanismi alla perfezione richiede parecchio tempo. E in Nazionale di tempo non ce n'è".

Una nota positiva: "Faccio fatica, ma mi sento di dare la sufficienza ai terzini. Hanno spinto bene nel primo tempo, ci hanno provato nel secondo".

Un consiglio a Spalletti: "E' un ottimo allenatore, ma non è un mago. Non gli si possono chiedere miracoli. Un consiglio però mi sento di darglielo. Lui ha preso una squadra che evidentemente non era all'altezza del compito. Probabilmente non conosceva tutti i giocatori dal punto di vista caratteriale. E' necessario scegliere elementi affidabili, per creare un collettivo, come ha fatto a Napoli. Un ct non ha tempo per cambiare la mentalità dei giocatori, deve puntare su uomini che siano disponibili e che interpretino al meglio le sue idee".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.