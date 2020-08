Zé Roberto: “Ronaldinho aveva una discoteca in casa, ma io…”

Le parole di Zé Roberto

MILANO – Zè Roberto, ex calciatore brasiliano, si è così espresso a Tyc Sport su due suoi connazionali: “Il giocatore più forte con il quale abbia giocato è stato Ronaldo il Fenomeno, era incredibile. E poi era un animale da festa. Una volta è partito per andare a bere ed è arrivato il giorno successivo per allenarsi. Quello che ha fatto quasi senza dormire è stato incredibile. Si era bevuto i suoi drink, certo. Ma il giorno dopo si è allenato come un animale. Anche Vampeta era un animale da festa, le preparava già nel pre-partita. Ronaldinho aveva addirittura una pista da ballo a casa, una discoteca. Ma lì preferivo non andare”.

