Zazzaroni: “Il Milan ha convinto Morata, ma non ha ancora quei due ruoli”

Dalle colonne del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha fatto il punto sulla Serie A che verrà. Il direttore ha analizzato il mercato del Milan , che dopo aver chiuso per l'arrivo di Morata deve fare anche altre operazioni .

L'analisi di Zazzaroni sul Milan

"Il Milan è alle prese col metodo Fonseca, il cui aumento della popolarità è direttamente proporzionale ai risultati che otterrà. La società ha convinto Morata, cerca un altro centravanti (ha sondato Abraham) ma non ha ancora il centrocampista e il terzino destro. Tre giorni fa, a precisa domanda su Fofana, universalmente indicato quale obiettivo dei rossoneri, il proprietario del Monaco Dmitrij Rybolovlev ha chiarito di non aver mai sentito alcun rappresentante del club. Possibile?". Ma, parlando proprio del mercato del Milan, ora grandissima attenzione. Altro colpo dopo Morata! Di Marzio dà l'annuncio in diretta: "Vi confermo che..." <<<