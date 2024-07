Calciomercato Milan, altro colpo dopo Morata! Di Marzio in diretta: “Confermo che…”

Tutto confermato, Alvaro Morata sarà il primo colpo di calciomercato del Milan. Il capitano della Spagna campione d'Europa è pronto a vestirsi di rossonero, come raccontato anche dal noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio in diretta su Sky Sport. Ecco le sue parole in merito: "Alvaro Morata sta per firmare con il Milan. Farà le visite mediche a Madrid in queste ore per poi legarsi ai rossoneri per 4 anni con opzione per il quinto. Il Milan pagherà la clausola rescissoria da 13 milioni di euro, ci sarà un blitz dell'ad Furlani in queste ore a Madrid per chiudere e definire il tutto. Ma attenzione perché il calciomercato del Milan non si fermerà a Morata". Di Marzio infatti ha poi parlato di un altro possibile colpo grosso dopo Morata: ecco tutti i dettagli <<<