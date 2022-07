Zazzaroni: “Monza Nazionale, Berlusconi può indicare a tutti la via giusta”

In esclusiva ai microfoni del Corriere dello Sport ha parlato il noto giornalista Ivan Zazzaroni il quale su Silvio Berlusconi e sul Monza ha detto: "Sembra di tornare ai tempi del primo Berlusconi quando il Cavaliere, prima di essere invaso dagli olandesi, sentenziò che avrebbe costruito un Milan italiano per avere una Nazionale rossonera. Potrebbe indicare con i fatti e non solo a parole al calcio italiano la via giusta per riprendersi dal collasso qatariota. In fondo nulla è più universale di ciò che sembra locale". Queste le parole in esclusiva ai microfoni del Corriere dello Sport dove ha parlato il noto giornalista Ivan Zazzaroni in merito alle operazioni di mercato made in Italy del Monza.