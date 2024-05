Zapata: “Vittoria importante, bello tornare al gol. Volevamo vincere…”

Duvan Zapata ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di DAZN per commentare il successo granata contro il Milan

Ieri sera al termine di Torino- Milan , il calciatore granata Duvan Zapata è intervenuto ai microfoni di DAZN. Sulla vittoria contro i rossoneri : “Vittoria importante, bello tornare al gol. Ci tenevamo a vincere e concludere bene nel nostro stadio. Manca ancora una giornata, andremo a Bergamo per cercare di fare una bella partita”.

Sul Torino: “Sono molto grato, ha avuto ancora fiducia in me dopo una brutta stagione come la scorsa. Questa invece è stata una svolta, mi hanno dato l’opportunità di continuare a dimostrare le mie capacità. Vogliamo chiudere nella maniera migliore”.