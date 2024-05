Bennacer: “Non basta arrivare secondi, Pioli ha dato al Milan…”

Ismael Bennacer è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine di Torino- Milan . Sulla sconfitta : “Non credo che sia stata una questione di volontà. Anche noi volevamo vincere. Sappiamo che siamo secondi ma vogliamo comunque fare più possibile. Non abbiamo subito tantissimo, hanno fatto due gol su due cross. Non eravamo attenti, dobbiamo lavorare su questo, singolarmente e collettivamente, per non sbagliare queste cose e per avere più occasioni”.

Su Pioli: “Ha dato uno scudetto al Milan che è qualcosa di grande, anche se per il Milan deve essere normale. Ogni anno combattiamo per vincerlo e andare più avanti in Europa. È un qualcosa che non avevamo prima. Anche se qualche volta è andata male il mister ha sempre fatto il massimo per la squadra, per noi e per la società. Non si è mai nascosto. Non so cosa succederà ma io lo rispetto tantissimo per quello che ha fatto per la società, per me e per i giocatori. Abbiamo imparato tanto da lui. Vedremo come andrà”.