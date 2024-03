Di nuovo Zaniolo: “Io al Milan? Chi lo sa, ma ora focus sull’Aston Villa”

L'ex giocatore della Roma Nicolò Zaniolo ha parlato del suo passato e non solo in una lunga intervista al CorSport

Su un possibile tentativo della Lazio per lui

“Non so nulla. Ma comunque voglio essere onesto: per ciò che ha rappresentato la Roma per me e anche per rispetto dei tifosi della Lazio, sarebbe una situazione improponibile. Io primo calciatore della storia a vincere due volte la Conference League? Ci penso, in effetti. E l’idea mi intriga. La notte di Tirana con la Roma, con il gol decisivo nella finale, resta il momento top della mia carriera. Spero proprio di potermi ripetere”.