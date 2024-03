Mercato Milan – Maignan ha deciso: arriva l’annuncio sul futuro / News

In casa Milan si respira aria di futuro. Tutto quello che sta succedendo in questa stagione - dentro e fuori dal campo - racconta alla perfezione quale sia la situazione dei rossoneri. C'è voglia di chiudere alla grande questa stagione - possibilmente tentando l'affondo in Europa League - ma allo stesso tempo c'è la volontà assoluta di tornare alla carica il prossimo anno. Ibrahimovic - tanto per intenderci - sta iniziando a prendere seriamente in mano la situazione ed è per questa ragione che (ve ne accorgerete) da qui alla prossima estate saranno diverse le notizie che pian piano usciranno fuori, relativamente al calciomercato.

Il Milan vuole crescere. E vuole mettere a disposizione di quello che sarà il tecnico rossonero l'anno prossimo (con ogni probabilità non Stefano Pioli) una rosa che per ambizione e forza possa sinceramente lottare e competere per la vittoria dello scudetto. Non si può perdere tempo con progetti a lungo termine e a lunga scadenza. Il Milan e tutto l'ambiente rossonero non possono davvero permetterselo. Bisogna vincere e bisogna farlo subito. Ecco il motivo per cui già in queste settimane ci sono aggiornamenti interessanti su quello che potrebbe accadere da qui in avanti con indiscrezioni anche pesantissime: come quella arrivata su Maignan