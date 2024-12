Zanetti: “Il Milan ha segnato sulla nostra unica sbavatura”

Il Milan ha vinto 1-0 contro il Verona al Bentegodi, nel match della 17a giornata di Serie A. Le parole del tecnico gialloblù dopo la partita

Lorenzo Focolari Redattore 20 dicembre 2024 (modifica il 20 dicembre 2024 | 23:51)

Il Milan ha vinto 1-0 contro il Verona al Bentegodi, nel match della 17a giornata di Serie A. Dopo la partita, Paolo Zanetti è intervenuto ai microfoni di Dazn. Ecco le parole del tecnico gialloblù.

La prestazione è stata in continuità con quella di Parma: "Due prestazioni ottime per come siamo noi. Abbiamo affrontato una squadra importante, ma abbiamo combattuto colpo su colpo. Il Milan ha segnato sulla nostra unica sbavatura, ma la partita è stata buona e la strada è tracciata".

C'è stato qualcosa che non gli è piaciuto nella gestione delle perdite di tempo: "Ognuno tira acqua al proprio mulino, il Milan ha perso un po' di tempo, ma ci può stare. Non ha senso fare una polemica sull'arbitraggio. Voglio fare i complimenti ai ragazzi per la prestazione messa in campo stasera".

Come si fa a farsi capire con giocatori che parlano tante lingue diverse, di cui alcuni che non parlano l'inglese: "E' un lavoro non semplice, a livello comunicativo ci vuole del tempo. Con l'inglese io me la cavo, ma con qualcuno neanche basta quello. Conta quindi il linguaggio del campo, giocare tante partite insieme. Abbiamo fatto fatica in passato anche per problemi comunicativi. Adesso vedo una squadra che lotta insieme, questo è l'aspetto più importante".