Zanetti: “Se mio figlio volesse giocare nel Milan? Non credo succederà…”

In esclusiva durante il podcast Best Friend Florencia, prodotto da One Podcast, ha parlato Javier Zanetti che sui suoi figli ha detto: "Diciamo che sono tutti e tre diversi, Sol ha 18 anni ed è la principessa della famiglia. Nacho, di 15, non ama pettinarsi. Mi fa morire, ha portato la calma in famiglia: voi fate quello che volete, io sono qua. Il più piccolino, Dominic, è un mix di tutta la famiglia.