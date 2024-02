Il Milan tenta il colpaccio, ecco l’offerta: “Soldi più 2 giocatori” | Calciomercato

In casa Milan, oltre alle questioni di campo, si pensa già al futuro e alla prossima sessione estiva di calciomercato, che ancora una volta porterà in dote parecchie novità. Questione allenatore a parte (con Pioli che proverà fino alla fine a mettere in difficoltà la proprietà con l'intento di strappare una riconferma sulla panchina rossonera), il Milan sa già quelle che sono le sue priorità di mercato principali. E, di conseguenza, anche quali possono essere i primi obiettivi sulla propria lista della spesa.