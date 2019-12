Zaccheroni: “Nel campionato italiano sta cambiando la mentalità”

MILANO – Il Corriere della Sera pone la propria attenzione sui tantissimi gol segnati in questa prima metà di stagione. Nelle diciassette giornate disputate finora in campionato, sono già state realizzate 490 reti. Ai microfoni del noto quotidiano ne ha parlato l’ex allenatore rossonero Alberto Zaccheroni: “Si è segnato di più e quindi si è anche subito di più. È la conseguenza di un cambio di mentalità. Si tende a portare più uomini nella metà campo avversaria, accettando di correre dei rischi maggiori. Una volta guardavamo poco l’estero, oggi ne siamo molto influenzati. In Serie A mi sembra ci sia una commistione tra il palleggio spagnolo e l’intensità del calcio inglese”.