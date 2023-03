Youth League: la semifinale tra Hajduk e Milan Primavera cambia location

Il match valido per la semifinale Youth League tra Hajduk Spalato e Milan Primavera cambia location. La sfida, dunque, non andrà in scena come programmato a Nyon, ma si giocherà a Ginevra. Il motivo riguarda l'elevata richiesta di biglietti da parte dei tifosi croati, che dovrebbero aggirarsi intorno ai 10 mila. La partita europea si terrà, dunque, in uno stadio da circa 30.000 spettatori che sarà letteralmente riempito dai tifosi dell'Hajduk.