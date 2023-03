News Milan / Criscitiello sgancia il siluro in diretta: “Pare che…”

1 di 2

Rivoluzione Milan

Mercato Milan, news bomba da Sportitalia.

Come vi abbiamo spesso ripetuto negli ultimi tempi, a fine stagione potrebbe andare in scena un ribaltone totale in casa Milan. Sono tante le notizie che stanno circolando in ambiente rossonero in merito. Tutto dipenderà ovviamente dal finale di stagione del Milan e di quello che accadrà nel rush finale.

In caso di imprese clamorose in Champions League o - più verosimilmente - in caso di qualificazione alla prossima edizione di Champions, la rivoluzione potrebbe essere più contenuta. Ad esempio, mister Stefano Pioli dovrebbe essere riconfermato, così come il dt Paolo Maldini. Anche alcuni giocatori avrebbero molte più probabilità di rimanere, Rafael Leao in testa. Ma se invece la situazione dovesse precipitare e il Milan non dovesse rientrare almeno tra le prime quattro, allora la situazione potrebbe cambiare drasticamente.

Pioli, con ogni probabilità, verrebbe esonerato e anche lo stesso Maldini rischierebbe seriamente il posto. Per non parlare del mercato del Milan, che sarebbe fortemente condizionato e verrebbe ridimensionato ulteriormente senza Champions League. Ma non solo. C'è anche qualcos'altro di molto pesante che potrebbe succedere, come ha rivelato il noto giornalista Michele Criscitiello in diretta TV su Sportitalia <<<