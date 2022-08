Women’s Cup 2022, Milan Femminile sconfitto in Semifinale per 2-0

Il Milan Femminile è stato sconfitto durante la Semifinale della Women’s Cup 2022. Vediamo insieme la cronaca della partita.

Redazione Il Milanista

Il Milan Femminile è stato sconfitto durante la Semifinale della Women’s Cup 2022 dal Racing Louisville per due reti a zero. La società meneghina ha pubblicato sul sito acmilan.com la cronaca del match:

Dopo la bella vittoria contro il Tokyo, termina in Semifinale il percorso nella Women's Cup 2022 delle ragazze di Ganz. Davanti al caloroso pubblico del Lynn Family Stadium, il Racing colpisce nella prima mezz'ora, di Nadim e Wang le firme che puniscono le rossonere. Una crescita notevole quella del Milan all'interno della gara, dopo una prima frazione dove è prevalsa l'esperienza delle americane, le rossonere hanno acquistato coraggio e giocato una ripresa alla pari, senza trovare il gol che avrebbe riaperto la sfida.

Un ottimo test in vista dell'inizio di stagione, considerando in particolare la differenza di ritmo e forma fisica con le americane, attualmente in piena corsa per il titolo nel proprio campionato - 12 le gare già disputate dalle ragazze di Björkegren. Ora la Finale per conquistare il terzo posto e chiudere bene il torneo, con le rossonere impegnate questo sabato alle ore 22.00 italiane contro il Club América, uscito sconfitto dalla Semifinale contro l'OL Reign (2-1 il risultato finale).

LA CRONACA

Partono forti le padrone di casa, che passano in vantaggio al 13' dalla bandierina: angolo di Demelo, Nadim anticipa tutti sul primo palo e insacca di testa. Le rossonere accusano il colpo e concedono il raddoppio al minuto 24: McDonald scappa sulla destra e mette in mezzo, la respinta di Árnadóttir finisce sui piedi di Wang che calcia di prima e buca Giuliani. La prima occasione per le rossonere arriva al 39', con il destro dalla distanza di Kamila Dubcová bloccato da Lund. La prima frazione si chiude così sotto il controllo delle americane, più volte pericolose e in gestione del possesso.

La pausa dell'intervallo scuote le ragazze di Ganz, che lottano e provano a rientrare in partita con Asllani: al 56' uno-due della svedese con Thomas e colpo di testa neutralizzato ancora da Lund. Il Milan si compatta dietro e concede poco nella ripresa, con i cambi nelle rispettive formazioni che rallentano i ritmi della gara. Nel finale di gara le rossonere si concedono un altro paio di occasioni: prima con Piemonte al minuto 81, conclusione dalla distanza bloccata in presa bassa dall'estremo difensore del Racing, poi nel recupero con Thomas che con il destro a giro chiama al miracolo Lund in allungo. Dopo 4 minuti di recupero si chiude la Semifinale: finisce 2-0 per il Racing Louisville.

IL TABELLINO

RACING LOUISVILLE FC-MILAN 2-0

RACING LOUISVILLE FC (4-4-2): Lund; Milliet (37'st Martin), Bonner, Lester, Fox (1'st Holloway); Chidiac, Olofsson, Demelo (20'st Howell), Wang (20'st Ekic); McDonald (37'st Goins), Nadim (24' Davis) A disp.: Beall, Bloomer; Daughtery, Malham, Wyne, Murray. All.: Björkegren.

MILAN (3-5-2): Giuliani (1'st Babb); Árnadóttir (43'st Carage), Guagni (11'st Fusetti), Mesjasz; Bergamaschi (32'st Soffia), Rubio, K. Dubcová, Asllani, Vigilucci (1'st Thrige); Thomas, Piemonte (43'st M. Dubcová) A disp.: Beka; Tucceri; Adami. All.: Ganz.

Gol: 13' Nadim (L), 24' Wang (L).

Ammonite: 5' Olofsson (L), 18' Rubio (M), 42' Piemonte (M), 6'st Árnadóttir (M).