Zazzaroni: “Milan non perdere Leao, sarebbe un grande errore!”

Ivan Zazzaroni ha rilasciato delle dichiarazioni sulla prima vittoria in campionato del Milan. Ecco le sue parole.

Intervenuto negli studi di Mediaset, Ivan Zazzaroni ha commentato la prima giornata di Campionato e i risultati delle varie squadre. Vediamo di seguito le sue dichiarazioni sul Milan Campione d’Italia e sui rivali nerazzurri: “Per alcune cose mi sono piaciuti più i giallorossi per altre forse il Milan. Chi non mi sono piaciuti invece sono i nerazzurri. Hanno giocato meno bene e hanno sofferto, però hanno avuto la forza di fare risultato. Dzeko-Lukaku? Edin fa giocare meglio, Romelu è più forte: Dzeko ha delle fasi in cui lo perdi completamente. Lukaku è molto più forte".Invece su Leao ha detto: “Perdere Leao sarebbe un errore gravissimo. Quello che fa la differenza, che spacca la partita, sarebbe una follia”.