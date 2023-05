Walem: “Openda? Stordisce gli avversari. CDK meglio a destra…”

Johan Walem, ex commissario tecnico del Belgio U21, ha parlato del Milan, del suo ex giocatore Lois Openda e di De Ketelaere...

Johan Walem, ex commissario tecnico del Belgio U21, ha parlato del Milan, del suo ex giocatore Lois Openda e anche di Charles De Ketelaere. Ecco le sue parole, rilasciate per Gazzetta.it.

Su Openda: "È una prima punta che attacca lo spazio, veloce come il vento. E poi segna. Il bello è che prima segnava poco. Ora invece è un altro giocatore. In Belgio giocava poco. Al Bruges c’era Philippe Clement all’epoca, oggi al Monaco. Non punta molto sui giovani, quindi Lois ha fatto bene ad andare via. Gli è bastato andare a giocare due anni in Olanda per dimostrare a tutti il talento che è".

Su un possibile passaggio al Milan: "Farebbe un affare. Chiaro, la Ligue 1 non è la Serie A, ma nel calcio moderno uno con la sua velocità fa la differenza. Stordisce gli avversari, non dà punti di riferimento. Rispetto a Origi e Giroud è un altro tipo di attaccante, al Milan manca una punta veloce come lui".

Su Openda fuori dal campo: "Ambizioso, divertente. Ricordo la vittoria in Germania con l’Under 21. C’erano lui, Saelemaekers, Svilar, Vanheusden. Alexis giocava trequartista all’epoca. Vincemmo 3-2 con doppietta di Openda, ma a fine partita lo mandai a quel paese con il sorriso. Mi chiese un piatto di patatine fritte. Gli dissi di no, lui se la prese. Aveva diciotto anni".

Su De Ketelaere che ha deluso con il Milan: "Premetto che non l’ho allenato. A quei tempi l’Under 19 se lo teneva stretto. È un ragazzo molto chiuso, introverso. A Bruges era servito, riverito e coccolato, mentre al Milan si è trovato di fronte un ambiente diverso. Openda è diverso…È estroverso e ha la classica faccia tosta. Vuole solo giocare e segnare. A Bruges non giocava, ma non gli è importato nulla: ha fatto i bagagli e se n’è andato".

Su cosa fare con CDK: "Forse potrebbe rendere meglio come esterno destro, libero da marcature. Già lì vedo, lui e Openda. Uno sforna assist, l’altro segna. Se il Milan lo prende fa un colpo vero"