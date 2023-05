Milan: bilancio in positivo, non succedeva da ben 15 anni

Il Milan da diversi anni, ha provato a cambiare gestione, per portare avanti un progetto più sostenibile. L'obiettivo dei dirigenti infatti è quello di ridurre i costi e raggiungere quel tanto decantato "bilancio in positivo". L'edizione odierna di Tuttosport, fa proprio i numeri del prossimo bilancio del Milan che si chiuderà nel prossimo mese di giugno. Ecco i numeri.

Il bilancio del Milan , si legge, che si andrà a chiudere il 30 giugno potrebbe presentarsi addirittura in attivo, cosa che non accade da 15 anni. Il sito Calcio e Finanza ha infatti rivelato come la prima semestrale si sia chiusa con un attivo di 9.8 milioni.

Il Milan, come evidenziato da Tuttosport, nei primi sei mesi del 2022/23, ha registrato 144 milioni di euro di ricavi nel bilancio. La voce più consistente è quella relativa ai diritti televisivi, pari a circa 84,5 milioni di euro, mentre i proventi da sponsorizzazioni sono stati pari a circa 17 milioni e i ricavi da gara pari a 29,8 milioni di euro. La differenza tra fatturato e costi è stata così negativa per 4,7 milioni rispetto al -21,4 milioni al 31 dicembre 2021. Il risultato ante imposte è stato positivo per 7,1 milioni, mentre il risultato netto è stato positivo per 9,8 milioni rispetto al -12,2 milioni dei primi sei mesi del 2021/22.