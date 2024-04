Vlahovic a Dazn: “Match importante, il secondo posto nostro obiettivo”

Il centravanti della Juve Dusan Vlahovic del ha parlato nel pre match di Juventus vs Milan. Ecco le sue parole...

Lorenzo Focolari Redattore 27 aprile - 17:47

In esclusiva a Dazn ha parlato Dusan Vlahovic che ha detto: “È una partita importante che può darci ulteriore spinta per chiudere bene quest’anno e per raggiungere il secondo posto che è un nostro obiettivo. Tutti abbiamo obiettivi che ci spingono a lavorare ancora più forte. Li ho ma sono sempre al servizio della squadra”.

Su come si trova con Yldiz e Chiesa — “Mi trovo bene con tutti e due, per me non è importante. È importante che vinciamo, poi chi gioca non è importante per me”.

