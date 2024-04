Lopetegui al Milan, esplode il terremoto: adesso stanno dicendo che… / News

La notizia delle ultimissime ore che sta turbando l'ambiente rossonero a poche ore dalla sfida contro la Juventus è che il Milan avrebbe scelto Julen Lopetegui come nuovo allenatore per il dopo Pioli. La news, abbastanza forte, è stata rivelata dalla Gazzetta dello Sport, secondo cui Lopetegui sarebbe piaciuto molto a tutta la dirigenza rossonera e in particolar modo a Gerry Cardinale, che avrebbe dato il suo ok per l'investitura dello spagnolo. Parliamo di un allenatore di esperienza internazionale, aziendalista e poco pretenzioso anche per quanto riguarda le richieste di mercato, capace di lavorare e valorizzare i giovani, ma con una bacheca abbastanza spoglia. Solamente una Europa League col Siviglia nel 2020, oltre a due campionati europei con l’Under 19 spagnola nel 2012 e l'Under 21 nel 2013.