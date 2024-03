Vittoria di misura ieri per l’Italia contro il Venezuela: finisce 2-1

E' terminata due a uno per gli azzurri l'amichevole di ieri contro il Venezuela. Facciamo il punto in merito

E' finita due a uno per gli azzurri la partita amichevole tra l'Italia e il Venezuela . Il match era in programma ieri sera alle ore 22 italiane negli states e gli uomini di Luciano Spalletti hanno avuto la meglio sui sudamericani grazie alla doppietta di Mateo Retegui .

Quelli di ieri sera erano esperimenti. Anche nella gara di domenica contro l'Ecuador (fissata per le ore 21 italiane) Luciano Spalletti proverà a fare degli esperimenti. Tutto questo in vista degli Europei che si svolgeranno questa estate e che vedranno l'Italia dover proteggere il titolo conquistato soltanto tre anni fa.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.