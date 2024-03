Mercato Milan, Ibrahimovic prepara il colpo da urlo: “Arriva al 70%” / News

In estate il Milan sarà chiamato a rinforzare la propria rosa in sede di mercato. Ibrahimovic, che in tal senso è stato già molto chiaro sul voler costruire una squadra molto ambiziosa, avrà grandi margini di manovra sulle scelte da fare. E tra le priorità principali di calciomercato del Milan c'è sicuramente quella di rinforzare in maniera molto importante il reparto d'attacco. Certamente arriverà almeno un nuovo grande centravanti. Ma, con Giroud sempre più lontano dal rinnovo e con Jovic in bilico, appare sempre più probabile che in estate sbarcheranno a Milanello due nuovi attaccanti di spessore.