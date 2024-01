Vinicius sta con Maignan: “E’ tempo di mettere in carcere i razzisti…”

Il portiere del Milan Mike Maignan è stato vittima di razzismo. Vinicius Junior ha preso le sue difese. Ecco le sue parole...

Il centravanti del Real Madrid e della nazionale brasiliana Vinicius Junior ha parlato attraverso X (ex Twitter) e ha preso le parti di Mike Maignan per i fattacci che hanno riguardato il francese vittima di razzismo durante Udinese vs Milan.

Ecco le sue parole — "'Parlarne soltanto non cambierà nulla'. Queste sono le parole di Maignan. È tempo di mettere in carcere i razzisti in modo che si vergognino di quello che sono. Ringrazio coloro che sostengono realmente la nostra lotta e mi rammarico di coloro che si presentano solo con parole vuote per guadagnarsi la simpatia della stampa. Sempre con te, Maignan".

