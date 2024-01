Mercato Milan, Di Marzio dà la news in diretta: “Nome nuovo! Posso dirvi che…”

Questi ultimi giorni di mercato saranno particolarmente movimentati per il Milan, che è sempre a caccia di rinforzi nell'immediato. La priorità - non è certo una notizia - rimane il difensore centrale. I nomi caldi sono sempre quelli di Lenglet (difficile per diverse motivazioni), Chalobah (ci sono perplessità per via di un lungo infortunio) e Kiwior (a fine calciomercato l'Arsenal potrebbe aprire al prestito). Al momento invece sembrano un po' più defilati Brassier e Nianzou. Entrambi rimangono il lista, ma hanno perso un po' di terreno rispetto agli altri candidati.