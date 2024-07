Vieri: “Nuova Serie A? Ci sarà da macinare km per preparare la stagione”

In esclusiva all'evento di presentazione del nuovo logo della Serie A, ha parlato ai media presenti l'ex attaccante Bobo Vieri che ha detto: "Quanto è importante partire forte nella nuova Serie A? Ora vanno giustamente tutti in vacanza, si riposano, poi iniziano i ritiri e li c'è da macinare chilometri su chilometri per preparare al meglio un grande campionato”.