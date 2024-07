Calciomercato, bomba Zirkzee! E Sky rilancia: “Il Milan vuole comprare pure…” | News

C'è movimento e fermento in casa Milan e le ultime news di calciomercato lo confermano pienamente. Il club rossonero si sta muovendo su più fronti, alcuni dei quali si stanno facendo molto caldi. Anche perché adesso sarebbe arrivato anche il momento di incominciare a stringere i tempi e chiudere qualche colpo importante di mercato. Per quanto riguarda l'obiettivo numero uno, il centravanti, si registrano importanti novità su Joshua Zirkzee. L'olandese è assolutamente il primo nome sulla lista di calciomercato del Milan, che non vuole mollare la presa fino alla fine. Ma in queste ore stanno circolando alcune grosse indiscrezioni anche per altri obiettivi dei rossoneri. Facciamo dunque il punto su tutto nella nostra veloce raffica di mercato, da leggere e sfogliare rapidamente una notizia dopo l'altra: partiamo dalla prima che riguarda gli ultimi aggiornamenti proprio su Zirkzee <<<