Vieri: “Leao falso nueve nel derby? Può giocare ovunque, è fortissimo”

Questa sera contro l'Inter, Stefano Pioli dovrebbe schierare titolare come prima punta Rafael Leao, con Olivier Giroud e Luka Jovic che quindi saranno inizialmente entrambi in panchina. In merito alla scelta del tecnico rossonero di mettere il portoghese in quella posizione, Christian Vieri, ex attaccante, ha dichiarato a Radio TV Serie A: "Leao falso nueve nel derby? Per me lui è fortissimo e può giocare ovunque, sinistra, destra o punta".