Vieri: “Calhanoglu? Non me lo aspettavo: ma ora ha la fiducia dell’allenatore”

MILANO – Christian Vieri, durante l’intervista rilasciata a “La Gazzetta dello Sport“, ha commentato la crescita di Calhanoglu in rossonero. Ecco cosa ha detto: “Non me l’aspettavo, ma credo nessuno: si vede che è ora tranquillo, che sente la fiducia dell’allenatore e che giocare più in mezzo gli fa bene. Come avere un grande rapporto con Ibra: in campo si cercano molto”. Ma attenzione perché nel frattempo sono arrivate pessime notizie in vista del derby: batosta per Pioli, ormai sembra sicuro! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA