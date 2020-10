Calciomercato Milan – Notizie pesanti, i tifosi tremano: e ora che succede?

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Anche dopo la chiusura del calciomercato estivo, la dirigenza rossonera ha ancora molte questioni da dover affrontare e risolvere. Di lavoro da fare ce n’è sempre tanto per Maldini e soci. Da alcuni colpi di mercato in entrata rimandati a gennaio, alle occasioni che potranno presentarsi, sia sul fronte acquisti che su quello delle cessioni. Ma non solo. C’è pure un’altra ombra che aleggia intorno a Milanello: un pericolo concreto che potrebbe condizionare i piani e le future mosse di mercato del Milan.

Stiamo parlando del pericolo dei contratti in scadenza a fine anno. Come sappiamo, due sono i giocatori che i rossoneri rischiano di perdere a parametro zero e sono nomi davvero importanti: Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu. Per il turco la questione è ancora abbastanza nebulosa (e comunque preoccupante), mentre arrivano novità pesanti sul portiere classe ’99. Diversi top club europei infatti si starebbero interessando concretamente alla situazione di Gigio.

Una società su tutte sembrerebbe stia facendo sul serio: stiamo parlando del Chelsea di Franck Lampard. La squadra inglese sta seguendo la vicenda molto da vicino, ma ci sono anche Real Madrid, PSG e i rivali bianconeri in corsa. Donnarumma in effetti è uno storico pallino di Paratici che, nel caso in cui non dovesse arrivare il rinnovo, potrebbe sferrare l'assalto per portarlo a Torino. Il Milan deve fare in fretta dunque, anche se trattare con Mino Raiola, si sa, non è assolutamente semplice. Soprattutto quando è il super agente italo-olandese ad avere il coltello dalla parte del manico.