Torna la Viareggio Cup: Milan presente con due squadre

Due delle squadre rossonere saranno presenti alla Viareggio Cup. Di seguito vi riportiamo il comunicato del Milan

“Dopo le ultime due edizioni annullate a causa della pandemia, torna il in scena la Viareggio Cup, in programma dal 16 al 30 marzo. Tra i protagonisti non poteva mancare la presenza del Milan, che parteciperà al Torneo con due squadre: l'U18 di Mister Terni e la Primavera femminile di Mister Corti, che proprio tra le fila rossonere aveva partecipato alla competizione da calciatore. Una novità, perché nell'ultima edizione del Torneo aveva partecipato l'U19 maschile, mentre per quanto riguarda il settore femminile la Primavera, alla sua prima stagione, affronterà una competizione che può cementare ulteriormente il lavoro che stanno portando avanti in campionato. Sarà di sicuro un'esperienza di crescita per entrambe le squadre rossonere che affronteranno e si confronteranno anche con avversari stranieri molto forti".