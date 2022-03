Zenga: “Tonali è il giocatore maggiormente migliorato nel Milan”

L'ex portiere dell'Inter Walter Zenga ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Sentite le sue parole su Sandro Tonali

In esclusiva ai microfoni di Sky Sport ha parlato l'ex portiere dell'Inter Walter Zenga il quale si è rivolto ad un giocatore rossonero in particolare. “Per me è il giocatore del Milan che ha fatto il salto di qualità più importante è Sandro Tonali”. Queste le parole in esclusiva a Sky Sport di Walter Zenga su Sandro Tonali.

Matteo Marani ha invece parlato della lotta Scudetto

Intervenuto a Sky Sport, ha parlato il noto giornalista e opinionista tv Matteo Marani che sulla lotta Scudetto ha detto: “Il Milan ora non deve più guardare al risultato dell’Inter nel recupero contro il Bologna. Credo sia il risultato di un grande lavoro fatto a Milanello, Pioli ha grandissimi meriti, li hanno anche Maldini e Massara, oltre ovviamente alla proprietà ai giocatori. Quello che l’anno scorso sembrava essere un exploit, quest’anno il Milan, non solo si è confermato, ma anche migliorato, nonostante abbia avuto diversi problemi, soprattutto legato agli infortuni. C’è stata poi la scelta di lasciar andare via Donnarumma e di sostituirlo con Maignan. Questa scelta ha cambiato il corso della stagione del Milan perchè ha dimostrato di essere superiore anche il suo giocatore più forte, andando avanti con le proprie idee”. Queste le parole del noto giornalista e opinionista tv Matteo Marani che ha parlato della lotta Scudetto in esclusiva ai microfoni di Sky Sport.

Anche Fabio Tavelli ha parlato della lotta Scudetto

Anche il noto giornalista Fabio Tavelli ha parlato della lotta Scudetto e in esclusiva a Sky Sport 24 ha detto: “Io non penso possano vincerle tutte Milan e Napoli, quindi l’Inter una chance ce l’ha ancora se esce indenne dalla partita con la Juventus. Il calendario è complesso: alla prossima la Fiorentina, poi la sosta e la Juventus. Poi Roma e Atalanta non sono partite semplici. Tutte le partite hanno un grado di difficoltà vero. Continuiamo a dare 3 punti all’Inter nella gara con il Bologna, ma dovrà andare a prenderseli perché la squadra di Mihajlovic non li regalerà”.