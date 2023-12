Milan, al via la vendita dei biglietti per la sfida con il Rennes

Dopo aver chiuso al terzo posto il girone di Champions League, la squadra di Piolicontinuerà il percorso in Europa League. L'avversario degli spareggi di febbraio sarà il Rennes. Il sito ufficiale del Milanintanto ha comunicato l'inizio della fase di vendita dei biglietti. I dettagli: "La campagna europea del Milan riparte con la sfida di andata del playoff di Europa League contro i francesi del Rennes, in programma a San Siro giovedì 15 febbraio alle ore 21.00 a San Siro, in quello che sarà il primo confronto nella storia delle due squadre.