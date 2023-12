Milan decimato dagli infortuni, la Gazzetta calcola: “800 giorni di stop”

La Gazzetta dello Sport ha calcolato che in totale il Milan ha collezionato 800 giorni di stop con tutti gli infortuni

I primi mesi del Milan sono stati caratterizzati dai molti infortuni. Per i rossoneri è stato un avvio di stagione da incubo, con la squadra che è stata decimata. Anche negli scorsi anni c’erano stati problemi del genere, ma non si era mai arrivati a questi livelli.

Fino a questo momento il Milan ha collezionato 30 infortuni in sole 17 giornate di campionato. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha così titolato: “800 giorni di stop”. Calcolando tutti gli infortuni rimediati nel corso della stagione, si arriva infatti a questo numero sorprendente.

La cifra che esce fuori è un numero clamoroso in negativo, che apre riflessioni importanti nel club. Sicuramente qualcosa dovrà essere cambiata nel ritiro estivo. I n particolare a rischiare è lo staff di mister Pioli , per il quale si attendono novità nei prossimi giorni. Ci sarà infatti un cambiamento importante a partire dai fisioterapisti.

