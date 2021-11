Vezzali: “Aumentare la capienza degli stadi ora è critico, forse non sarà possibile”

Il sottosegretario con delega allo sport, Valentina Vezzali ha parlato della possibilità di aumentare la capienza degli stadi.

Durante Sport Industry, talk online organizzato da Rcs Academy, è intervenuta Valentina Vezzali. Il sottosegretario con delega allo sport ha detto: "Il tema dell’aumento della capienza negli impianti, considerando il trend epidemiologico in crescita, forse ora non sarà possibile attuarlo anche per ragioni di cautela. Oggi non possiamo parlare di via libera, in un’ottica di prudenza. A breve avrò una audizione con il CTS per le Atp Finals a Torino. Si è creata una criticità, si tratterebbe di poter chiedere una minima percentuale in più al 60% per accedere, nel rispetto dei protocolli anti-Covid sempre rigidi".

Sul mercato del Milan ha parlato invece Gianluca Di Marzio

Gianluca Di Marzio ha parlato ospite di Carlo Pellegatti su Youtube del Milan e ha detto: “Messias? La sua è una storia lunga e particolare. Ora è al Milan, sogna di debuttare in Champions League e spera di giocare il Mondiale con il Brasile. Ha scelto il Milan anche perchè spera nella nazionale brasiliana". Questo il pensiero di Di Marzio.

Su Donnarumma

“Non so quanti tifosi del Milan se lo ricordano, ma Donnarumma dopo Bergamo piange perché sa già che quella sarà la sua ultima partita in rossonero; nei giorni precedenti, infatti, gli era stato detto che era già stato acquistato un altro portiere. È stata una decisione del Milan di non aspettare. Donnarumma voleva aspettare la certezza della qualificazione in Champions League, perché lui voleva partecipare alla Champions. Ma il Milan non poteva aspettare, perché rischiava di perdere Maignan a causa dell'inserimento della Roma. Il gol a sorpresa l'ha fatto il Milan: non ha aspettato la Champions, il portiere l'ha chiuso prima. Secondo me, il lunedì dopo Bergamo, se Gigio fosse stato chiamato in sede avrebbe firmato con il Milan".

Su Faivre

"Non è più una pista che il Milan sta percorrendo. Ad oggi non è più obiettivo, poi vedremo se più avanti cambierà qualcosa. Ballo-Touré? Qualcuno parla di un possibile prestito di Ballo-Touré a gennaio, ma a me non risulta questa possibilità". Queste le parole di Gianluca Di Marzio.