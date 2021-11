Mercato Milan – Abramovic offre lo scambio da 40 milioni: difficile dire no!

Oggi è il giorno della verità per l'Italia di Mancini. Bisogna vincere contro l'Irlanda del Nord e fare in modo di segnare anche un buon numero di gol per tenere a distanza la Svizzera che se la vedrà con la debole Bulgaria.

Gli azzurri conservano un rassicurante +2 in termini di differenza reti con gli elvetici, ma bisogna prestare attenzione. La qualificazione ai Mondiali in Qatar non può sfuggire ai campioni d'Europa in carica.