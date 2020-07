Verso Spal-Milan, ecco dove vederla in TV

Spal-Milan, ecco dove vederla in TV

MILANO – La sfida tra Spal e Milan, valida per la 29esima giornata del campionato di Serie A in programma mercoledì 1 luglio alle 21:45 allo stadio “Paolo Mazza” di Ferrara,sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live