Verso la Salernitana: le caratteristiche della squadra di Sousa

Il focus: "Ma in che modo Paulo Sousa potrebbe creare qualche grattacapo alla retroguardia rossonera? Da quando l'allenatore siede sulla panchina della squadra amaranto - 23ª giornata -, i campani sono risultati la squadra con il maggior numero di attacchi verticali (sei alla pari proprio dei rossoneri), dimostrando come il gioco diretto in profondità sia uno dei dogmi principali per l'allenatore ex Fiorentina. La Salernitana, inoltre, ha lasciato il pallino del gioco sempre in mano agli avversari nei confronti con Lazio, Monza e Sampdoria : infatti solo il Lecce (36%) ha avuto un possesso palla medio inferiore dei campani nelle ultime tre giornate di campionato ( 38% ).

Oltre a questi aspetti, la formazione granata si è dimostrata molto combattiva in fase di riconquista del pallone in queste ultime tre giornate riuscendo a vincere il 56% dei duelli ingaggiati, percentuale record in questo parziale tra le squadre di massima serie. Non solo aspetti positivi, visto che in generale nel corso del torneo gli amaranto hanno faticato enormemente a gestire sia gli avvii di gara, subendo ben 24 reti nella prima frazione, sia la parte centrale di partita, incassando 21 gol in questo lasso temporale, record negativo in entrambi i frangenti di gara nel campionato in corso".