Milan, il focus sull’attacco della Salernitana: il bomber Dia e l’ex Piatek

Questa sera i rossoneri affronteranno la Salernitana a San Siro. Il match, in programma alle 20:45, chiuderà il programma della 26esima giornata. La squadra di Pioli , battendo i granata, aggancerebbe l'Inter a quota 50 punti , al secondo posto in classifica. Ma bisognerà fare attenzione all'attacco della squadra di Sousa .

L'approfondimento dal sito ufficiale del Milan : "Chi se non loro? Sono fondamentalmente due i giocatori da cui passano le fortune in zona gol della Salernitana e quelli da cui la retroguardia rossonera dovrà guardarsi: i due attaccanti Krzysztof Piątek e Boulaye Dia . Il senegalese , ormai recuperato dopo un problema fisico accusato nel mese di febbraio, è il miglior marcatore della Salernitana in questo campionato con otto gol . Inoltre, tra i giocatori che hanno effettuato almeno 25 conclusioni nella Serie A in corso, l'attaccante granata è quello con la miglior percentuale realizzativa (29.6%) .

Il centravanti polacco, ex di turno con 36 presenze e 13 gol con i rossoneri in Serie A tra gennaio 2019 e gennaio 2020, sta vivendo il suo più lungo stop realizzativo da quando milita nei maggiori cinque campionati europei (2018/19): 12 presenze di fila a secco e cercherà di mettere fine a questo digiuno nello stadio in cui in passato ha regalato alcune gioie ai tifosi rossoneri. Sono loro i punti di forza di questa Salernitana, i due attaccanti di peso internazionale in grado di cambiare il volto a una partita in cui i campani partono sfavoriti".